Spaccio al parco di Villa Trenti gli agenti in borghese arrestano un pusher

Nella giornata di ieri, agenti in borghese hanno arrestato un uomo sospettato di spaccio nel parco di Villa Trenti a Vignola. I movimenti ritenuti sospetti sono stati notati nel corso di controlli di routine, portando successivamente all'intervento delle forze dell'ordine. L’arresto si è concluso con la consegna dell’indagato alle autorità competenti. La vicenda si inserisce nelle attività di monitoraggio delle aree pubbliche della zona.

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