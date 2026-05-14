Spaccio al parco di Villa Trenti gli agenti in borghese arrestano un pusher
Nella giornata di ieri, agenti in borghese hanno arrestato un uomo sospettato di spaccio nel parco di Villa Trenti a Vignola. I movimenti ritenuti sospetti sono stati notati nel corso di controlli di routine, portando successivamente all'intervento delle forze dell'ordine. L’arresto si è concluso con la consegna dell’indagato alle autorità competenti. La vicenda si inserisce nelle attività di monitoraggio delle aree pubbliche della zona.
I continui movimenti sospetti nel parco di Villa Trenti a Vignola non sono sfuggiti all'occhio attento delle forze dell'ordine. Nel tardo pomeriggio dell'11 maggio, gli agenti della Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli hanno infatti messo a segno una rapida operazione antidroga, culminata.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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