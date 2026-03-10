Spaccio di droga in pieno giorno blitz degli agenti in borghese | presi pusher e ' cliente'

Gli agenti in borghese hanno sventato un'attività di spaccio di droga nel corso di un blitz di giorno. Durante l'operazione sono stati individuati e fermati un pusher e un cliente, quest’ultimo segnalato come utilizzatore di sostanze stupefacenti e con la patente ritirata. Un pusher è stato denunciato per spaccio, mentre l’altro soggetto è stato segnalato per uso di droga.

Un pusher denunciato per spaccio e un acquirente segnalato come persona che fa utilizzo di droga, con conseguente ritiro della patente. È il bilancio di un servizio in abiti civili realizzato dalla polizia locale di Ferrara nella mattina di venerdì 6 nella zona del Velodromo di via Porta Catena. Un'area ben precisa, che gli agenti hanno battuto a seguito di segnalazioni dei cittadini al comando di via Tassoni. Appostati a bordo di un'auto civetta, gli agenti hanno visto quanto segnalato materializzarsi sotto i loro occhi. Gli operatori hanno infatti notato una scena sospetta, tipica dell'attività di compravendita delle sostanze stupefacenti: un uomo che arriva, sale a bordo di un'auto, scende e poco dopo si allontana. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

