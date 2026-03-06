Spaccio nella villa comunale | pusher arrestato dai carabinieri davanti ai frequentatori del parco

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni nel pomeriggio di ieri mentre vendeva hashish nella zona della villa comunale, un'area molto frequentata da famiglie e cittadini. L’arresto è avvenuto davanti a numerosi passanti, che hanno assistito alla scena. L’operazione è stata condotta senza incidenti e ha portato alla cattura dello spacciatore nel cuore della città.

Il 34enne, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dopo aver ceduto hashish a un giovane del casertano nei pressi di Largo Rotonda Spaccio di droga nel cuore della città, nella zona frequentata ogni giorno da famiglie e cittadini. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri hanno arrestato un 34enne sorpreso mentre vendeva hashish nei pressi della villa comunale. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caserta durante un servizio di controllo del territorio. L’episodio è avvenuto nella villa comunale di San Nicola la Strada, nell’area di Largo Rotonda, uno dei principali luoghi di ritrovo cittadini. 🔗 Leggi su Casertanews.it Spaccio alla Montagnola, due pusher arrestati dai carabinieriServizio antidroga nel centro di Bologna: sequestrati hashish, cocaina e contanti nascosti in un tutore. Leggi anche: Spaccio nei pressi della villa comunale, 20enne arrestato. Trovati hashish e bilancino Approfondimenti e contenuti su Spaccio nella villa comunale pusher.... Temi più discussi: Droga alla Villa Comunale; Agenti del Commissariato di Pisticci arrestano 40enne e denunciano 33enne per spaccio; Ordine pubblico, il Comitato fa tappa a Rivoli: focus su spaccio e sicurezza urbana; Controlli straordinari e denunce in provincia di Frosinone: stretta su droga, violenza e sicurezza stradale. Spaccio nella villa comunale: pusher arrestato dai carabinieri davanti ai frequentatori del parcoSpaccio di droga nel cuore della città, nella zona frequentata ogni giorno da famiglie e cittadini. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri hanno arrestato un 34enne sorpreso mentre vendeva hashish ... casertanews.it Velletri, controlli dei Carabinieri a Villa Ginnetti: arrestato 20enne per spaccioCRONACA – I Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’attività si è concentrata anche presso la Villa Comunale ... lanotiziaoggi.it Spaccio di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina, furto, ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso e violenza sessuale di gruppo. Eppure, per il giudice, non è idoneo al tratteni - facebook.com facebook Spaccio di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina, furto, ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso e violenza sessuale di gruppo. Eppure, per il giudice, non è idoneo al tratteni x.com