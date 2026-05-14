Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione nel quartiere di San Pietro a Patierno, portando all’arresto di un uomo di 39 anni. Durante le verifiche, sono stati sequestrati più di 80 involucri di sostanze stupefacenti di vario tipo. L’intervento si è svolto nel primo pomeriggio e ha coinvolto diverse forze dell’ordine che hanno effettuato perquisizioni nell’abitazione dell’uomo. Il soggetto è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito.

L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli predisposti sul territorio per contrastare il traffico di droga nella zona. I poliziotti, durante un servizio di osservazione, hanno notato un insolito via vai di persone da uno stabile del quartiere, circostanza che ha subito insospettito gli agenti. Nel corso dell’appostamento, gli operatori hanno visto il 39enne prelevare qualcosa da una cantinola e consegnarla ad alcuni soggetti. Uno di loro è stato fermato poco dopo e trovato in possesso di due involucri di marijuana. A quel punto i poliziotti sono intervenuti bloccando il sospettato, trovato con 25 euro in contanti. Successivamente, con... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Spaccio a San Pietro a Patierno, arrestato 39enne: sequestrati oltre 80 involucri di droga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Napoli San Pietro a Patierno, spaccio in cantina: arrestato 39enneSan Pietro a Patierno, controlli antidroga della Polizia di Stato: arrestato un 39enne trovato con marijuana e denaro contante Napoli, proseguono i...

San Pietro a Patierno: sorpreso con droga, armi e munizioni. Arrestato dalla Polizia di StatoBloccato dopo un sospetto via vai: nel container sequestrato droga, armi rubate e munizioni Continuano i servizi straordinari predisposti dalla...

Argomenti più discussi: Droga e attentato del clan Scu: due minorenni rischiano il processo; Ingenti traffici di droga a conduzione famigliare: in ventitré rischiano il processo; Minacce e bomba contro un bar: chiesto il processo per due 19enni di San Pietro Vernotico; Scappano dopo un furto e travolgono l'auto dei carabinieri durante un inseguimento: un militare ferito.

Zio Bufalo (@ZioBufalo) / Posts / X x.com

Spaccio in stazione a Ponte San Pietro e furto in ospedale a Bergamo: espulsi due cittadini irregolariL’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura: gravati da precedenti penali, sono stati portati in un centro per il rimpatrio L’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo ha dato esecuzione ... bergamonews.it