Napoli San Pietro a Patierno spaccio in cantina | arrestato 39enne

Durante un controllo antidroga nella zona di San Pietro a Patierno, gli agenti hanno arrestato un uomo di 39 anni. Durante la perquisizione, sono stati trovati marijuana e una somma di denaro contante. L'uomo è stato portato in caserma e successivamente sottoposto a processo. La polizia ha continuato le operazioni di verifica in diverse abitazioni della zona, concentrandosi su possibili canali di spaccio. Nessun altro dettaglio riguardo a eventuali complici o altre persone coinvolte è stato reso noto.

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San Pietro a Patierno, controlli antidroga della Polizia di Stato: arrestato un 39enne trovato con marijuana e denaro contante. Napoli, proseguono i controlli antidroga a San Pietro a Patierno. Non si fermano i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno della detenzione e del traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un 39enne, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti specifici. L’intervento si inserisce nell’attività di presidio costante delle aree considerate più sensibili sotto il profilo dello spaccio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli San Pietro a Patierno, spaccio in cantina: arrestato 39enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Pietro a Patierno: sorpreso con droga, armi e munizioni. Arrestato dalla Polizia di StatoBloccato dopo un sospetto via vai: nel container sequestrato droga, armi rubate e munizioni Continuano i servizi straordinari predisposti dalla... Immobili pubblici occupati e trasformati in abitazioni: blitz a San Pietro a PatiernoDue persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di immobili pubblici, nell’ambito di un’operazione interforze ad... Temi più discussi: A San Pietro a Majella al via la VI edizione di Napoli InCanta; I Concerti del Conservatorio: martedì 12 maggio ore 18 Sala Scarlatti. Totem Électrique Napoli con Jean-François Laporte.; Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerre; Il Papa è a Napoli dopo Pompei, la visita a un anno dalla sua elezione. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su A13 Bologna-Padova Uscita consigliata provenendo da Ancona: Castel San Pietro x.com Conservatorio San Pietro a Majella, Napoli al centro della sperimentazione sonora contemporaneaNapoli laboratorio della ricerca musicale contemporanea: dal 9 al 19 maggio il Conservatorio San Pietro a Majella ospiterà un ciclo di eventi di rilievo ... napolivillage.com A San Pietro a Majella al via la VI edizione di Napoli InCantaIl talento purissimo delle voci bianche torna a risuonare nel cuore della città. Sabato 9 maggio, la Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella ... napolivillage.com