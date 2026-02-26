Spaccata a Orbassano | ladri sfondano saracinesca e porta vetrata del negozio di orologi poi scappano a mani vuote

Una Fiat Panda rossa usata come ariete, un’auto di grossa cilindrata per scappare. Secondo le prime informazioni, sono questi gli “attrezzi del mestiere” con cui un gruppo di ladri ha assaltato il negozio di orologi “Bottega del tempo” a Orbassano, in via San Rocco 10. È successo intorno alle 3 di notte del 25 febbraio 2026. I malviventi, con la Panda, hanno colpito il negozio, sfondando sia la saracinesca abbassata sia la porta vetrata. L’antifurto è subito scattato e, probabilmente per questo, la banda è scappata senza portare via alcun orologio, a bordo di un’altra macchina. I carabinieri della stazione di Orbassano stanno indagando per individuare i responsabili della spaccata, anche sulla base delle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

