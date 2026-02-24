Spaccata al negozio cinese i ladri in fuga con il bottino da 40mila euro | spariti giochi e cellulari Tutto è stato studiato

L’assalto al negozio cinese di via dell’Ippodromo ha visto i ladri forzare la porta e fuggire con giochi e cellulari per un valore di 40mila euro. I malviventi hanno agito in modo organizzato, lasciando dietro di sé tracce di danneggiamenti e un’area sconvolta. La rapina si è verificata durante le prime ore del mattino, quando il negozio era vuoto. Ora, le forze dell’ordine cercano di ricostruire i passaggi dei criminali.

PADOVA - Spaccata nella notte tra domenica e lunedì al megastore cinese ItaCasa di via dell'Ippodromo tra Ponte di Brenta e Mortise. Il bottino, ancora in via di quantificazione, ammonterebbe a circa 40mila euro. Un commando composto da almeno quattro malviventi è entrato in azione attorno alle 2. Dopo aver mandato in frantumi una finestra laterale dell'edificio, che fino a qualche anno fa ospitava un discount, è penetrato all'interno. In un secondo momento i ladri hanno anche forzato la porta a vetri d'ingresso in modo tale da garantirsi una facile fuga dopo il colpo. I banditi, incuranti del sistema d'allarme che ha cominciato a suonare, hanno arraffato dagli scaffali numerosi smartphone.