Il Comune di Telese Terme ha annunciato la chiusura temporanea del sottopasso in occasione dei lavori di alta capacità sulla linea Napoli-Bari. La chiusura è prevista per permettere l’avanzamento delle operazioni di cantiere e influenzerà il traffico locale nei prossimi giorni. La comunicazione specifica che le modifiche saranno in vigore fino a nuovo avviso, senza indicare una data precisa di riapertura.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Telese Terme comunica che, per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Alta Capacità Napoli-Bari (tratta Frasso Telesino – Telese), è stata disposta la chiusura temporanea al traffico del sottopasso ferroviario di via Giovanni XXIII. I dettagli del provvedimento L’ordinanza dell’Area Vigilanza (n. 10 del 27022026) prevede il divieto di transito veicolare e ciclopedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con via E. Ferrari e l’intersezione con via Ferrovia. • Decorrenza: da lunedì 2 marzo 2026. • Termine previsto: fino al 15 maggio 2026 (e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavori Alta Capacità Napoli-Bari: chiusura temporanea del sottopasso a Telese Terme

