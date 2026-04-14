Rifiuti Aro Br1 Ovest aggiudicata gara | appalto da oltre 174 milioni di euro

Un raggruppamento temporaneo di imprese è stato selezionato per gestire il servizio di rifiuti nell’area Br1 Ovest, con un appalto del valore di oltre 174 milioni di euro. La gara, pubblicata recentemente, è stata vinta da un consorzio composto da tre aziende, con un progetto tecnico-economico sviluppato da uno studio di ingegneria ambientale. L’affidamento riguarda le attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti nell’area interessata.