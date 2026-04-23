Il BoviDay 2026 si concentra su temi come biosicurezza, benessere animale, innovazione tecnologica e sostenibilità economica. Durante l'evento vengono presentate le ultime novità e le pratiche più diffuse nel settore della carne bovina. Sono state organizzate sessioni di approfondimento e incontri tra esperti e operatori del settore. Il focus rimane sulla ricerca di soluzioni pratiche per migliorare la produzione e la sicurezza alimentare.

Biosicurezza, benessere animale, innovazione tecnologica e sostenibilità economica. Sono questi i pilastri su cui si costruisce il futuro del comparto della carne bovina e che saranno al centro della prima edizione del BoviDay – Giornata della Carne Bovina, in programma il 10 giugno 2026 a Villafranca di Verona, presso il Best Western Plus Hotel Expo, a partire dalle ore 8.30. L’evento, organizzato da Expo Consulting Srl, riunirà esperti del settore zootecnico, accademici e rappresentanti della sanità animale per un confronto sulle principali sfide della filiera. Tra i temi centrali, la gestione della biosicurezza negli allevamenti e il ruolo sempre più strategico del benessere animale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Biosicurezza e innovazione al centro del BoviDay 2026: il futuro della carne bovina tra sostenibilità e tecnologia

Notizie correlate

L’acciaio del futuro: sostenibilità e tecnologia al centro del piano industriale di Camilla BenedettiCamilla Benedetti, presidente della divisione Acciaierie Bertoli Safau, ha presentato un piano industriale ambizioso che ridefinisce il futuro del...

Alis annuncia LetExpo 2026: innovazione e sostenibilità al centro del grande evento internazionaleAlis, il principale polo di riferimento per le imprese italiane del settore dell’innovazione, della sostenibilità e dell’internazionalizzazione, ha...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: MS Schippers festeggia 60 anni: un impegno costante per la biosicurezza in stalla; ENA AL PARLAMENTO EUROPEO: IL VIVAISMO CHIEDE PAC PER I VIVAI IN VASO; La voce dei vivaisti a Bruxelles: Siamo partner strategici nelle politiche per l’ambiente.

Controllo faunistico e biosicurezza: a Marsala formati 80 nuovi coadiutori per cinghiali e daini #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

50 anni dopo, rafforzare la Biological Weapons Convention. Contro le armi biologiche, per la biosicurezza x.com