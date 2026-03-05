Chroming | quali sono i rischi dell' inalazione di sostanze chimiche

Il chroming consiste nell’inalare vapori di sostanze chimiche presenti in prodotti di uso quotidiano, come spray e colle. Questa pratica, spesso associata a comportamenti rischiosi tra i giovani, può danneggiare il sistema nervoso e altri organi. Gli esperti sottolineano che l’esposizione ripetuta a queste sostanze può portare a seri problemi di salute. La diffusione di questa abitudine ha sollevato preoccupazioni tra medici e autorità sanitarie.

Il chroming non è un gioco, è una trappola che rischia di essere mortale, come dimostra il caso di un ragazzino di 11 anni morto a Londra dopo aver inalato del deodorante spray. Un gesto apparentemente innocente che avrà visto fare nella sua cerchia di amici ma che è diventato fatale. Il chroming consiste nell’inalare vapori da prodotti di uso quotidiano, deodoranti spray, colle, solventi, vernici o aerosol vari, per provare una sensazione rapida e intensa di sballo. Anche se può sembrare qualcosa di leggero e temporaneo, gli effetti sul corpo sono gravissimi e spesso sottovalutati da chi lo prova per la prima volta. Questa pratica è diventata una challenge su TikTok. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

