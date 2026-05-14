Un tribunale del District of Columbia ha sospeso le sanzioni imposte dall’amministrazione americana contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La decisione è stata presa recentemente e riguarda le restrizioni messe in atto nei confronti della funzionaria internazionale. La sospensione delle sanzioni rappresenta un provvedimento temporaneo in attesa di ulteriori valutazioni legali.

Un tribunale del District of Columbia, a Washington, ha appena rifilato un ceffone a Donald Trump. I giudici, infatti, hanno sospeso le sanzioni imposte dall’amministrazione americana nei confronti di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. A darne notizia è stata la stessa funzionaria dell’Onu che, in un post su X, ha spiegato che il tribunale ha stabilito che “tutelare la libertà di parola è sempre nell’interesse pubblico”. Albanese ha inoltre ringraziato la figlia e il marito “per essersi fatti avanti per difendermi, e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora”, ricordando che “insieme siamo Uno”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ceffone dei giudici a Trump: sospese le sanzioni contro la relatrice Onu, Francesca Albanese

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