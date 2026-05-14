Sospendere tutti gli account fino a vera verifica dell'età | al via a Milano la class action contro Meta e TikTok
Al Tribunale Civile di Milano è stata avviata una class action contro le piattaforme Meta e TikTok, con l’obiettivo di sospendere tutti gli account fino a quando non verrà verificata l’età degli utenti. La richiesta riguarda la tutela dei minori, e le parti coinvolte chiedono che venga adottata una procedura di verifica più rigorosa. La causa è stata presentata da un’associazione senza scopo di lucro e si concentra sulla protezione dei giovani utenti delle piattaforme.
È iniziata al Tribunale Civile di Milano la prima class action contro Meta e TikTok. Al fianco del Movimento Italiano Genitori e rappresentate dallo studio legale Ambrosio&Commodo, diverse famiglie hanno chiesto la "sospensione di tutti gli account social" fino a quando non ci sarà uno strumento efficace di verifica dell'età. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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