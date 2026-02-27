Spaccio a Miramare pusher fermato mentre vende cocaina

Nella giornata di giovedì, i carabinieri hanno arrestato un uomo nella zona sud di Rimini, mentre stava vendendo cocaina. L’intervento rientra in un’operazione di controllo finalizzata a contrastare lo spaccio di droga. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato mentre il soggetto cedeva sostanza stupefacente a un acquirente. La droga e l’uomo sono stati posti a disposizione delle autorità competenti.

Nell'ambito dei controlli per contrastare lo spaccio di stupefacenti, nella giornata di giovedì i carabinieri hanno arrestato in flagranza uno spacciatore che si aggirava nella zona sud di Rimini. Già nei giorni scorsi l'attenzione dei militari dell'Arma era stata attirata da un uomo, poi.