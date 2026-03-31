Scambio sospetto e rocambolesca fuga getta la droga nel giardino di una casa e finisce in mano a una bambina | arrestato

Un episodio di scambio sospetto ha portato all'arresto di un uomo che, alla vista dei carabinieri, è fuggito e ha gettato un panetto di hashish nel giardino di una casa. La sostanza stupefacente è stata recuperata e consegnata a una bambina che si trovava nel cortile. L’uomo è stato fermato e portato in caserma.

Nei giorni scorsi, i carabinieri dell’Aliquota operativa della compagnia di Cesena, hanno arrestato un 30enne marocchino, accusato di spaccio di droga Lo scambio sospetto, la rocambolesca fuga alla vista dei carabinieri tanto da gettare la droga nel giardino di una abitazione, il panetto di hashish è finito in mano ad una bambina. Nei giorni scorsi, i carabinieri dell’Aliquota operativa della compagnia di Cesena, hanno arrestato un 30enne marocchino, accusato di spaccio di droga che, nella circostanza, è stato anche denunciato per fuga pericolosa e sanzionato in via amministrativa per guida con patente sospesa. Cosa è successo? In base alla... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Getta la cocaina nel giardino di una casa: finisce in manetteAncora un colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree periferiche della città. San Marino, inseguimento e arresto: ladro aggredisce un agente, finisce in ospedale dopo una fuga rocambolesca.Un uomo di 33 anni, cittadino albanese con una storia criminale alle spalle, è stato arrestato dalla polizia civile di San Marino sabato sera, a...