Gigliola Cinquetti, nota cantante e volto noto della televisione, ha annunciato il suo ritorno alle scene musicali. In un’intervista ha spiegato che la decisione di tornare a esibirsi pubblicamente deriva principalmente dal desiderio di rivedere e incontrare il pubblico che la segue da anni. La cantante ha affermato di essere felice di poter riprendere a cantare e di voler condividere nuovamente le sue canzoni con il pubblico.

Signora Cinquetti, lei è diventata un personaggio televisivo molto popolare. Cosa l’ha spinta a tornare in modo ‘sistematico’ sul palco? "Soprattutto la voglia di incontrare le persone che mi conoscono da tanto tempo. Io ho iniziato la mia carriera più di sessanta anni fa. Infatti ci sono molte persone che non mi conoscono come cantante, e che quando vengono a sentirmi rimangono sorprese, e scoprono qualche non immaginavano neanche. Questo in Italia. All’estero, invece, sono ‘solo’ una cantante. Non per niente ho avuto modo di cantare nei teatri di mezzo mondo". Quella teatrale è una dimensione che la stimola in modo particolare? "Sì. In effetti con questi concerti voglio raccontarmi come cantante nella mia ‘teatralità’, cosa che mi riporta alle mie origini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa, c’è Gigliola Cinquetti: "Finalmente ora torno a cantare"

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