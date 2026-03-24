La Volta Buona pagelle del 24 marzo | il ricordo di Gino Paoli 9 la commozione di Gigliola Cinquetti 10

Nella puntata del 24 marzo di La Volta Buona, la conduttrice Caterina Balivo ha dedicato spazio a un omaggio a Gino Paoli, scomparso durante la notte. Durante l’episodio sono state pubblicate pagelle e commenti sui partecipanti, tra cui un punteggio di 9 per il cantautore e un 10 per una cantante che si è commossa. La trasmissione ha coinvolto vari ospiti, tra cui Gigliola Cinquetti.

La puntata del 24 marzo de La Volta Buona vede Caterina Balivo, insieme ai suoi ospiti, regalare al pubblico un ritratto di Gino Paoli, venuto a mancare nella notte. Un modo, tra racconti, immagini di repertorio e musica, per ricordare quel cantautore che, in 91 anni, è riuscito a lasciare un segno profondo nella musica italiana. Una puntata diversa dalle altre: da parte gossip, indiscrezioni e chiacchiere, per lasciare spazio alle parole di chi lo ha conosciuto. Tra studio e collegamenti, i ricordi si intrecciano e compongono un’immagine più intima, meno ufficiale. Le nostre pagelle. Il ricordo di Gino Paoli (9). Gino Paoli se n’è andato a 91 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 24 marzo: il ricordo di Gino Paoli (9), la commozione di Gigliola Cinquetti (10) Articoli correlati La Volta Buona, pagelle del 24 febbraio: Pippo Baudo, il ricordo delle star (10), Jolanda accoglie papà Francesco Renga (9)La puntata de La Volta Buona di martedì 24 febbraio si apre direttamente da Sanremo: Caterina Balivo ha accolto il pubblico dalla... Leggi anche: La Volta Buona, pagelle del 12 marzo: Balivo in lacrime per Enrica Bonaccorti (9), il ricordo di Magalli (8) Contenuti utili per approfondire Volta Buona Temi più discussi: La Volta Buona, le pagelle del 18 marzo: lite tra medici (4), il figlio segreto di Adriano Celentano (8); La Volta Buona, le pagelle del 23 marzo: Don Backy nostalgico (5), Paolo Turchi iconico (8); Goretzka-Juve, la terza è la volta buona? Il centrocampista ora in cima alla lista di Spalletti; La Volta Buona, pagelle del 20 marzo: il caso Adriano Celentano (5), Antonella Fiordelisi e gli auguri della sorella (7). La Volta Buona, le pagelle del 23 marzo: Don Backy nostalgico (5), Paolo Turchi iconico (8)Appuntamento ridotto per La Volta Buona: per lasciare spazio allo speciale sul Referendum Costituzionale, il 23 marzo lo show condotto da Caterina Balivo è andatto in onda in versione sensibilmente pi ... dilei.it La Volta Buona, pagelle del 20 marzo: il caso Adriano Celentano (5), Antonella Fiordelisi e gli auguri della sorella (7)Le pagelle de La Volta Buona del 20 marzo tra il caso Adriano Celentano, i consigli sulla longevità e una Balivo un po’ sottotono ... dilei.it Nella versione ridotta di La volta buona, Enzo Paolo racconta alcuni retroscena - facebook.com facebook