Achille Lauro non sarà più giudice di X Factor nella prossima stagione. Dopo aver partecipato per due edizioni come giudice, ha annunciato di tornare a dedicarsi esclusivamente alla musica. La nuova stagione del talent show di Sky, che si svolgerà nelle prossime settimane, è pronta per le Audizioni e andrà in onda su Sky Uno. L’artista ha comunicato la sua decisione attraverso un messaggio pubblico.

Dopo due edizioni, si chiude l’esperienza di X Factor per Achille Lauro. Il cantautore non sarà infatti tra i giudici della nuova stagione del programma di Sky, che partirà nelle prossime settimane con le Audizioni e andrà in onda su Sky Uno. Una decisione che segna la fine di un percorso televisivo iniziato con grande entusiasmo, ma che oggi lascia spazio a nuove priorità artistiche. L’annuncio sui social. A comunicare ufficialmente l’addio è stato lo stesso Achille Lauro attraverso una serie di Instagram Stories. L’artista ha raccontato di aver vissuto due anni intensi e ricchi di emozioni, ringraziando la squadra del programma, i colleghi in giuria e la conduttrice Giorgia per il lavoro condiviso e i momenti vissuti insieme. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Achille Lauro lascia X Factor: “Ora torno alla musica, è la mia casa”

Achille Lauro lascia X Factor: “Voglio dare tutto alla mia musica”(Adnkronos) – Achille Lauro lascia X Factor e non sarà giudice nel talent show della prossima stagione.

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L'ipocrisia di Achille Lauro #xfactoritalia #xf2025

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