Con una definizione più convincente di "santuario", è la nostra Biblioteca Civica "la casa dei milanesi studiosi". Per graduali traslochi, il suo costituirsi. Raccontato nella mostra "Dal castello al palazzo ", sino al 31 maggio. Una sfilata di foto storiche e qualche pannello esplicativo, nel corridoio di passaggio a piano terra dell’attuale sede: Palazzo Sormani, occupato 70 anni fa, nel 1956, per cui ora è semplicemente "la Sormani". Ma l’incipit risale al 1899: " Milano non potrebbe avere una biblioteca municipale?" Lo chiedeva Raffaello Barbiera su un quotidiano, riconoscendo la necessità di una collezione più innovativa e alla mano (rispetto alle già esistenti venerande biblioteche ambrosiane).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sormani, 70 anni di orgoglio. Il vicedirettore che dormiva nei sotterranei per salvare libri le bombe, lo sfratto, il trasloco

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Temi più discussi: Beic pronta tra un anno, ma scatta la protesta: Che fine faranno le altre biblioteche di Milano?; La biblioteca per tutti: 70 anni di Sormani e un futuro da inventare; Sormani, 70 anni di orgoglio. Il vicedirettore che dormiva nei sotterranei per salvare libri le bombe, lo sfratto, il trasloco; Addio alla Sormani: il Comune lancia la gara per il futuro della sede della biblioteca centrale.

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