Il trasloco dell’Agenzia delle Entrate Lo sfratto è diventato definitivo I giudici | non vale il decreto Covid

La Cassazione ha respinto l’ultimo ricorso dell’Agenzia del Demanio riguardo allo sfratto dello stabile di via Manin a Milano, sede dell’Agenzia delle Entrate. La decisione definitiva ha confermato che l’ordine di rilascio non è stato influenzato dal decreto Covid. In questo modo, il trasloco dell’agenzia nel nuovo ufficio è ormai certo e si conclude il contenzioso legale iniziato diversi mesi fa.

Ora lo “sfratto” è definitivo. La Cassazione ha respinto l’ultimo ricorso dell’ Agenzia del Demanio, chiudendo il contenzioso legale sullo stabile di via Manin angolo Moscova, quartier generale milanese dell’ Agenzia delle Entrate. L’altra partita, quella del trasloco in periferia di circa 1.500 dipendenti, è ancora aperta. Partiamo dall’inizio. Nel 2004, lo stabile con vista sui giardini Montanelli viene inserito nell’elenco degli immobili pubblici non residenziali trasferiti dal ministero dell’Economia al fondo di investimento Fip. Il 29 dicembre, l’Agenzia del Demanio prende in affitto il cosiddetto "Palazzo degli uffici finanziari": il contratto prevede una durata di 9 anni, rinnovabile di diritto per ulteriori 9 e quindi per altri 6, "salvo disdetta da comunicarsi almeno 12 mesi prima della scadenza finale".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il trasloco dell’Agenzia delle Entrate. Lo “sfratto” è diventato definitivo. I giudici: non vale il decreto Covid Notizie correlate Agenzia delle Entrate, lunedì il trasloco delle polemicheAdesso c’è l’ufficialità: da lunedì l’Agenzia delle Entrate di Desio cambia casa. Agenzia delle Entrate, caos trasloco: "Totale incapacità organizzativa""Un trasferimento gestito in modo approssimativo e senza alcuna attenzione per il personale". Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il trasloco dell’Agenzia delle Entrate. Lo sfratto è diventato definitivo. I giudici: non vale il decreto Covid; In malattia per ansia, fa il trasloco e la spesa: l’azienda lo licenzia ma il giudice lo reintegra; Il palazzo ex Pretura alla Guardia di Finanza, tra un anno i primi trasferimenti. Il trasloco dell’Agenzia delle Entrate. Lo sfratto è diventato definitivo. I giudici: non vale il decreto CovidRespinto dalla Cassazione l’ultimo ricorso contro la disdetta del contratto nello stabile di via Manin L’accordo è scaduto il 28 dicembre 2022. Il nodo del trasferimento in periferia di 1.500 dipend ... ilgiorno.it Agenzia delle Entrate, il trasloco è un salassoAl Comune costerà 700.000 euro sistemare l’ex tribunale di Civitanova Alta per consentire il trasloco, dalla attuale sede di via Aldo Moro, degli uffici dell’Agenzia delle Entrate che utilizzerà in ... ilrestodelcarlino.it buongiorno chiedo un'informazione sono ancora nel periodo di prova presso agenzia delle entrate ma voglio dare le dimissioni . qualcuno di voi sa dirmi se devo procedere tramite il sito del ministero del lavoro come si fa quando ci si dimette da un lavoro svol - facebook.com facebook L’amministratore dell’agenzia, Jared Isaacman, ha annunciato una campagna per riprendere la classificazione originale x.com