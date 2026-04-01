Studiare sotto le bombe il racconto della studentessa grossetana in Israele | Ricerche fra libri e fughe nei rifugi

Una studentessa grossetana ha raccontato la sua esperienza durante il conflitto in Israele. Il suo racconto inizia il 28 febbraio, alle 8:30, quando ha udito per la prima volta le sirene antiaeree a Gerusalemme. Nel suo racconto, descrive come si sia rifugiata nei rifugi durante gli attacchi e come abbia continuato a studiare tra le emergenze, cercando di mantenere la concentrazione tra le sirene e le fughe dai bombardamenti.

Grosseto, 1 aprile 2026 – «Gerusalemme, 28 febbraio ore 8.30, abbiamo sentito per la prima volta le sirene. Quello stesso allarme che di lì a poco tempo, per le successive tre settimane, sarebbe divenuto per noi familiare». Inizia così la testimonianza di due studiosi di Storia romana dell’Università di Roma Tre, Arnaldo Marcone, professore ordinario, e la dottoressa grossetana Francesca Lorenzini, arrivati a Gerusalemme il 23 febbraio scorso, con partenza da Fiumicino, per portare avanti un comune progetto di ricerca su questioni neotestamentarie in un centro di ricerca altamente specializzato quale l’Ecole Biblique et archéologique française. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studiare sotto le bombe, il racconto della studentessa grossetana in Israele: “Ricerche fra libri e fughe nei rifugi” Articoli correlati Il risveglio sotto le bombe: «Siamo tornati all’incubo del 2024, 300 scuole trasformate in rifugi di emergenza». Il racconto di un’italiana a BeirutFrancesca Lazzari ha una voce accogliente, ma attraverso il telefono filtra tutta la stanchezza di chi, nelle ultime notti, ha dormito poco. Leggi anche: Iran, morto Khamenei. L'agenzia Ilna: «Nei raid ucciso anche l'ex presidente Ahmadinejad». Israele: «Sganciate 1200 bombe». Teheran sotto attacco, ferme a Hormuz centinaia di petroliere Approfondimenti e contenuti su Studiare sotto Discussioni sull' argomento Studiare sotto le bombe, il racconto della studentessa grossetana in Israele: Ricerche fra libri e fughe nei rifugi; All’Università di Foggia il ricercatore ucraino Sikora: La scienza non si ferma neanche sotto le bombe; Dallo studio di Monza alle bombe su Teheran: il dottor Khairkhahan e il cuore diviso dalla guerra; Este. Nonna Nori compie 100 anni: Andavo al lavoro in bicicletta sotto le bombe durante la seconda guerra mondiale. Tagli alle borse di studio, il dramma degli iraniani: Famiglie sotto le bombe, noi qui senza soldiHanno gli occhi velati di lacrime, sanno che i loro genitori sono vivi ma non riescono a parlare con loro, mostrano sui telefonini le vie dove abitano a Teheran sotto le bombe. È il dramma degli ... bologna.repubblica.it Il futuro intorno a te Per studiare l’Antartide non devi partire dai confini del mondo. Grazie a @OGS, da Trieste partono ricerche che analizzano i sedimenti sotto il ghiaccio per comprendere il clima del futuro. Studiare il passato del pianeta aiuta a prevedere - facebook.com facebook