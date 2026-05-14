Sorcinelli ci ha insegnato che senza passato non c’è futuro

Un ricordo di un insegnante che ha sottolineato come il passato sia fondamentale per il futuro e un omaggio a un docente che ha dedicato gran parte della sua vita all'insegnamento e alla crescita della comunità locale. Pur non avendolo conosciuto personalmente, si riconosce il suo ruolo nel contribuire allo sviluppo di San Costanzo e nel mondo accademico bolognese, lasciando un segno duraturo nel suo ambito.

"Anche se non ho avuto modo di conoscerlo direttamente, credo di poter dire che il nostro fratello Paolo nel corso della sua vita ha contribuito fortemente al bene e alla crescita di San Costanzo e della storia moderna, di cui era docente all’Università di Bologna". E’ iniziato in questo modo, durante l’omelia, il ricordo di Paolo Sorcinelli da parte del parroco di San Costanzo don Sauro Profiri, insediatosi nella comunità sancostanzese solo da pochi mesi. "Questo non può che fargli onore – ha proseguito il don –, in quanto senza il passato non è possibile vivere bene il presente né poter preparare il futuro. E il nostro Paolo, con le sue capacità e la sua passione ha fatto in modo che la storia passata non venisse dimenticata, ma tramandata alle nuove generazioni, mediante i suoi numerosi scritti e le sue approfondite ricerche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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