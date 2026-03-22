Oggi si ricorda il settantesimo compleanno di Pia Pera, scrittrice e appassionata di giardinaggio, scomparsa prematuramente. La sua vita e il suo lavoro sono stati caratterizzati da un forte legame con la natura e la cura del giardino, che per lei rappresentava un atto di pace. La riflessione sulla pace si fa sempre più complessa e difficile da affrontare nella realtà attuale.

È sempre più difficile parlare di pace. Sembra quasi l’azzardo di un folle o il discorso retorico di chi non riesce o non vuole guardare la realtà. Eppure bisogna continuare a farlo in direzione ostinata e contraria come suggeriva Fabrizio de Andrè, non smettere mai di sperare e seminare parole diverse come faceva Pia Pera, giardiniera, scrittrice, femminista e “pacefondaia ” per usare un termine caro alle nostre Madri Costituenti. Peter Pan, a Roma, il nuovo giardino terapeutico per i bimbi oncologici X Leggi anche › “Il giardino che vorrei” di Pia Pera: il libro perfetto per rasserenare l’animo Non a caso, nella nostra Carta nel 1946 era stato inserito il luminoso articolo 11 dove è scritto che l’Italia ripudia la guerra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pia Pera ci ha insegnato che la cura del giardino è un prezioso atto di pace. Quest’anno la poliedrica scrittrice avrebbe compiuto 70 anni, purtroppo ci ha lasciato troppo presto

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