Il ministro della difesa ha dichiarato che la crisi attuale è senza precedenti e che Hiroshima non ha insegnato nulla. Ha anche criticato l’opposizione politica, definendola infantile. Ha aggiunto di sperare che tutti comprendano la gravità della situazione, sottolineando che si tratta di un momento storico senza confronti negli ultimi decenni. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di discussione pubblica sulle attuali tensioni internazionali.

“Io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo. È una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti. C’è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da risolvere. E questo pone chi ha voglia di ragionare di fronte alla grande debolezza del multilateralismo. Che non ha saputo prendere lezioni da quanto era accaduto nel secolo scorso e non ha consolidato gli anticorpi per ciò che stiamo vivendo ora”. Così il ministro Guido Crosetto in una lunga intervista al Corriere della Sera a poche ore dall’informativa alla Camera su Sigonella. Il rischio è un’escalation incontrollata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crosetto: “Crisi senza precedenti, Hiroshima non ci ha insegnato nulla. In Italia opposizione infantile”

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