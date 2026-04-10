Sinner vola in semifinale a Montecarlo | cosa ha detto dopo il match

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del torneo ATP 1000 di Montecarlo dopo aver battuto in due set il canadese Felix Auger-Aliassime, con il risultato di 6-3, 6-4. La partita si è conclusa senza particolari incidenti e il tennista italiano ha mostrato un buon livello di gioco durante tutto l'incontro. Dopo il match, Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti sul campo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Vittoria in due set contro Auger-Aliassime. Jannik Sinner conquista la semifinale del torneo ATP 1000 di Montecarlo superando il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 6-4. Il numero 2 del ranking mondiale porta a casa una partita gestita con solidità e concentrazione, senza particolari momenti spettacolari ma sempre sotto controllo. Gli scambi si sviluppano prevalentemente da fondo campo, con il servizio protagonista e pochi veri strappi nel ritmo del match. Una partita decisa nei momenti chiave. Sinner è stato abile a sfruttare al massimo le rare occasioni concesse dall’avversario, ottenendo i break decisivi in entrambi i set. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sinner vola in semifinale a Montecarlo: cosa ha detto dopo il match Atp Montecarlo 2026, Sinner batte Auger-Aliassime in due set e vola in semifinale. Numero uno più vicinoRoma, 10 aprile 2026 – Jannik Sinner spazza via Felix Auger-Aliassime nei quarti del Masters 1000 Atp di Montecarlo e vola in semifinale, dove... Sinner implacabile vola in semifinale a Montecarlo. Battuto in due set Auger-Aliassime: chi deve affrontare al prossimo turnoJannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking),... Temi più discussi: Sinner vola in semifinale a Monte-Carlo, battuto Auger-Aliassime in due set; Montecarlo, Sinner vince in doppio e vola agli ottavi di finale; Sinner diretta Miami Open: Jannik domina Tiafoe e vola in semifinale. Tennis oggi live; Il tabellone di Montecarlo, Sinner con Zverev e Medvedev. Atp Monte-Carlo, Sinner batte Auger-Aliassime e vola in semifinale: incontrerà ZverevJannik Sinner torna in campo oggi al Masters 1000 di Monte-Carlo per la sfida dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime. L’azzurro, numero 2 del mondo, scenderà in campo nel secondo match sul ... tg24.sky.it Montecarlo, Sinner elimina Auger-Aliassime con qualità e avanza in semifinale. Domani c'è ZverevDiretta Live della partita tra Sinner e Auger-Aliassime valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it Sinner vola in semifinale a Montecarlo e i "carotini" impazziscono di gioia: dal super smash all'ennesima gara contro Zverev - facebook.com facebook #Sinner vola in semifinale a Montecarlo e i "carotini" impazziscono di gioia: dal super smash all'ennesima gara contro #Zverev x.com