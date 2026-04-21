Jannik Sinner si è detto un po’ stanco e ha sottolineato di non ascoltare nessuno, consapevole del lavoro svolto per arrivare a questo punto. Le sue giornate sono dedicate alla preparazione in vista del torneo di Madrid, dove venerdì 24 aprile esordirà al Masters 1000 contro un avversario ancora da determinare, proveniente dalle qualificazioni. La sua attenzione è rivolta esclusivamente a ciò che deve affrontare sul campo.

Giornate di vigilie per Jannik Sinner, che venerdì 24 aprile esordirà al Masters 1000 di Madrid contro un avversario ancora da definire (direttamente al secondo turno, contro un rivale proveniente dalle qualificazioni). Il numero 1 del mondo si rimetterà in gioco dopo aver vinto i Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo, con la possibilità di rafforzare il primo posto nel ranking ATP e scrivere ulteriori record della storia del tennis. Il fuoriclasse altoatesino ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Sky: “ Per me questo torneo, non avendo giocato l’anno scorso, è un’opportunità per capire come giocare questo torneo: non sono mai andato oltre i quarti di finale e due anni fa mi sono ritirato, cerchiamo di giocare un buon tennis.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner prudente: “Sono un po’ stanco. Non ascolto nessuno: so il lavoro che c’è dietro”

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