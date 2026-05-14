Sono pidocchi 2.0 ci mangeranno tutti Disgustoso dovevamo pensarci prima | panico nella Casa del GF Vip per una misteriosa invasione di insetti

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato un episodio insolito che ha generato confusione tra i concorrenti. Durante la giornata, alcuni partecipanti hanno notato la presenza di piccoli insetti che si sono diffusi negli ambienti e sui vestiti. La scoperta ha suscitato preoccupazione e discussioni all’interno della casa, creando un certo stato di agitazione tra i presenti. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’invasione né sulle eventuali misure adottate per risolvere la situazione.

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Nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un episodio insolito che ha creato confusione e un certo allarme tra i concorrenti: la presenza di piccoli insetti che hanno invaso alcuni ambienti e soprattutto i vestiti dei partecipanti. In poche ore, quello che inizialmente sembrava un fastidio marginale si è trasformato in un vero e proprio “giallo”. A notare per primo il problema è stato Raimondo Todaro, che si è accorto della presenza di numerosi insetti sulla sua maglietta senza riuscire a capire di che specie si trattasse. Da quel momento anche gli altri concorrenti hanno iniziato a controllarsi a vicenda, trovando piccoli animaletti soprattutto su tessuti chiari e sulle superfici del giardino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono pidocchi 2.0, ci mangeranno tutti. Disgustoso, dovevamo pensarci prima”: panico nella Casa del GF Vip per una misteriosa invasione di insetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Insetti assediano i concorrenti del GF Vip, Raul Dumitras: “Sono pidocchi, ci mangeranno tutti” Grande Fratello Vip, allarme insetti nella Casa: “Sono pidocchi 2.0, volano”Una mattina apparentemente tranquilla nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 si è trasformata in un’operazione di disinfestazione molto improvvisata... Temi più discussi: GF Vip, allarme pidocchi nella Casa: concorrenti nel panico, scatta la disinfestazione; Insetti assediano i concorrenti del GF Vip, Raul Dumitras: Sono pidocchi, ci mangeranno tutti; Quanto guadagna Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip: Cachet da oltre mezzo milione di euro; Grande Fratello Vip 8 maggio: eliminato Marco Berry, cinque concorrenti in nomination per la finale. Pidocchi o moscerini? emergenza pulizie nella casa del Grande Fratello VipIl giardino del Grande Fratello Vip al centro di una pulizia straordinaria: tra ipotesi di pidocchi 2.0 e piccoli moscerini i concorrenti si trasformano in squadra di disinfestazione ... notizie.it Grande Fratello Vip, dopo i topi arrivano i 'pidocchi 2.0': Qui è disgustoso, disinfestazione d’emergenza nella CasaConcorrenti assaliti da misteriosi insetti volanti, scattano le pulizie generali: al GF Vip torna l’incubo degli ospiti indesiderati dopo i roditori delle passate edizioni. libero.it