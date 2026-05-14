Sono pidocchi 2.0 ci mangeranno tutti Disgustoso dovevamo pensarci prima | panico nella Casa del GF Vip per una misteriosa invasione di insetti
Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato un episodio insolito che ha generato confusione tra i concorrenti. Durante la giornata, alcuni partecipanti hanno notato la presenza di piccoli insetti che si sono diffusi negli ambienti e sui vestiti. La scoperta ha suscitato preoccupazione e discussioni all’interno della casa, creando un certo stato di agitazione tra i presenti. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’invasione né sulle eventuali misure adottate per risolvere la situazione.
Nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un episodio insolito che ha creato confusione e un certo allarme tra i concorrenti: la presenza di piccoli insetti che hanno invaso alcuni ambienti e soprattutto i vestiti dei partecipanti. In poche ore, quello che inizialmente sembrava un fastidio marginale si è trasformato in un vero e proprio “giallo”. A notare per primo il problema è stato Raimondo Todaro, che si è accorto della presenza di numerosi insetti sulla sua maglietta senza riuscire a capire di che specie si trattasse. Da quel momento anche gli altri concorrenti hanno iniziato a controllarsi a vicenda, trovando piccoli animaletti soprattutto su tessuti chiari e sulle superfici del giardino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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