Insetti assediano i concorrenti del GF Vip Raul Dumitras | Sono pidocchi ci mangeranno tutti

I concorrenti del Grande Fratello Vip stanno affrontando un problema di insetti che infestano la casa. Tra le ipotesi circolate ci sono pidocchi, pulci o moscerini. In queste ore, alcuni di loro si sono impegnati a utilizzare spugne e stracci per tentare di eliminare gli insetti. La presenza di questi insetti ha suscitato preoccupazione tra i partecipanti, che cercano di risolvere la situazione con interventi pratici.

Pidocci, pulci o forse moscerini. Sono tante le ipotesi dei concorrenti del Grande Fratello Vip, che in queste ore si sono armati di spugne e stracci per cercare di liberarsi degli insetti che stanno assediando la casa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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