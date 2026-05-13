Nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, alcuni concorrenti hanno segnalato la presenza di piccoli insetti sulle loro magliette, inizialmente scambiati per pidocchi. La situazione ha portato a un intervento di disinfestazione imprevisto, con gli abitanti della casa che si sono trovati a dover affrontare un'improvvisa operazione di eliminazione degli insetti. La scena ha creato scompiglio tra i partecipanti, senza che si conoscano ancora le cause precise della scoperta.

Una mattina apparentemente tranquilla nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 si è trasformata in un’operazione di disinfestazione molto improvvisata quando alcuni concorrenti hanno notato la presenza di piccoli insetti sulle loro magliette, scambiati per pidocchi. L’episodio, avvenuto il 13 maggio 2026, ha generato confusione un pizzico di panico tra i gieffini, dando vita a quello che il pubblico sui social ha già ribattezzato il “pulci gate”. Beh, almeno non è hantavirus. Pulci gate #gfvip pic.twitter.comqPLo6yzNz2 —. (@milasciparlare) May 13, 2026 Come riporta Biccy, a lanciare l’allarme è stato Raimondo Todaro, che per primo si è accorto della presenza degli insetti sulla propria maglietta bianca mentre si trovava in giardino insieme ad altri inquilini.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Grande Fratello Vip, allarme insetti nella Casa: “Sono pidocchi 2.0, volano”

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