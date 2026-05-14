Un ex calciatore ha espresso dispiacere per le parole lette sui figli riguardo a sé, chiedendo scusa pubblicamente. In un'intervista ha anche paragonato la propria valutazione alla performance di una ginnasta, assegnandosi un 10, ma ha aggiunto che c’è spazio per miglioramenti. La sua dichiarazione si è concentrata sul rapporto con i figli e sulla volontà di migliorare se stesso.

“Che voto mi do? Beh, il primo 10 a ginnastica l’ha preso Nadia Com?neci, è una rumena. quindi. anche io do un 10 alla squadra, ma si può migliorare ancora”. Con il sorriso stampato sul volto, così Cristian Chivu si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia dell’Inter in finale contro la Lazio. 0-2 il finale con l’autogol di Marusic ad aprire le marcature e la rete del solito Lautaro Martinez, entrambe nel primo tempo. Double per i nerazzurri: Chivu è il primo a riuscirci da allenatore e giocatore nella stessa squadra ed è anche il primo nerazzurro a riuscirci al primo anno. Poi – come aveva già fatto nelle scorse settimane – Chivu si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Sono ferito di ciò che i miei figli hanno dovuto leggere su di me a inizio stagione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono ferito per ciò che i miei figli hanno letto su di me, gli chiedo scusa io”: lo sfogo di Chivu

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After 5 years of love, on their wedding day, his fiancée secretly met another, breaking his heart.

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