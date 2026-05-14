Chivu si sfoga dopo la Coppa Italia con l'Inter | Ferito da ciò che hanno dovuto leggere i miei figli

Dopo la vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, Cristian Chivu ha commentato le critiche ricevute all'inizio della stagione. In un intervento pubblico, ha affermato di essere rimasto ferito da alcune parole che i suoi figli hanno dovuto leggere. La sua dichiarazione si riferisce alle percezioni negative che circolavano sulla squadra e sul suo ruolo in questo periodo.

Cristian Chivu, dopo la Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Lazio, ha risposto allo scetticismo di inizio stagione: "Ferito da ciò che hanno dovuto leggere i miei figli". Prima della conferenza stampa il gesto durante la premiazione, quando si è defilato per lasciare la scena ai calciatori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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