La versione di Crosetto | Io a Dubai? Ero in vacanza Ho scelto di restare lì per i miei figli chiedo scusa

Crosetto ha dichiarato di essere stato a Dubai in vacanza e di aver scelto di rimanere lì per i figli, chiedendo scusa. Ha inoltre affermato che nessun paese europeo ha ricevuto informazioni sugli attacchi di Usa e Israele in Iran, sottolineando che nessuna comunicazione ufficiale è stata inviata perché l’obiettivo era colpire un bersaglio preciso.

"Nessun Paese europeo ha ricevuto alcuna informazione" sugli attacchi di Usa e Israele in Iran. "Non hanno comunicato niente a nessuno perché la loro priorità era avere la certezza di colpire un bersaglio ben preciso". Sono le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, di fronte alle commissioni Esteri di Camera e Senato, in risposta alle critiche ricevute dopo essere rimasto bloccato a Dubai durante l'attacco a Teheran. "Credevo fosse una vicenda privata, e invece è diventata politica. E non mi costa nulla rispondere. Ero lì in vacanza, ma potevo andare via subito – ha spiegato il ministro – e sapete perché sono rimasto a Dubai? Perché c'erano i miei figli.

Crosetto: "Ero a Dubai in ferie, ho sbagliato come ministro e chiedo scusa, ma avevo i miei due figli e volevo stare lì""Ero a Dubai perché avevo deciso di concedermi un periodo di ferie, in cui ho messo degli incontri istituzionali".

