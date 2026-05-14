Una famiglia friulana composta da Sonia e i suoi due figli è stata ritrovata dopo un periodo di assenza, con tutte le persone coinvolte che stanno bene. L’allontanamento dei ragazzi è avvenuto con il loro consenso e non ci sono segnalazioni di problemi di salute o di sicurezza. Tuttavia, Sonia e i figli hanno deciso di non divulgare la loro posizione e hanno dichiarato che potrebbero rendersi di nuovo irreperibili se dovessero essere cercati.

Stanno tutti bene e l’allontanamento dei ragazzi è consenziente. Ma Sonia Bottacchiari e i suoi figli non vogliono far sapere dove sono e sono pronti a rendersi di nuovo irreperibili se questo succedesse. È la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella a raccontare il lieto fine a metà della storia della famiglia di Castell’Arquato scomparsa dal 20 aprile scorso a Tarcento in provincia di Udine: "Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita". L’ex marito Yuri Groppi aveva presentato denuncia per la scomparsa della moglie e dei figli di 14 e 16 anni. "FORTEMENTE...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sonia e i suoi due figli. Famiglia ritrovata in Friuli: "Ma non dite dove siamo"

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SONIA BOTTACCHIARI E I SUOI DUE FIGLI: 'NON DITE DOVE SIAMO'

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