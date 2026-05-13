Una famiglia scomparsa in Friuli è stata rintracciata e si trova in buone condizioni. La donna, identificata come Sonia Bottacchiari, e i suoi due figli, Nishanta e Joshua Groppi, sono stati ritrovati dalle autorità. Secondo quanto comunicato dalla procura di Piacenza, le persone sono in un ambiente adeguato sotto il punto di vista abitativo e di vita generale. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento e senza ulteriori complicazioni.

Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi figli Nishanta e Joshua Groppi. Sono in buone condizioni e – come informa la procura di Piacenza “in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita”. La famiglia era scomparsa da Piacenza il 20 aprile. “Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”. La famiglia era sparita nel nulla: dovevano andare nel campeggio di Gemona ma la donna, 49 anni e i suoi due figli, lei di 16 e lui di 14 anni non ci erano mai arrivati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Famiglia scomparsa in Friuli, rintracciata Sonia Bottacchiari e i suoi due figli. Sono in buone condizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Friuli, Sonia Bottacchiari scomparsa con i due figli, l’appello dell’ex marito: «Le cose si mettono a posto, l’importante è che vi facciate sentire»Da oltre due settimane non ci sono più notizie della donna, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni, che sembrano spariti nel nulla dopo essere partiti...

Sonia Bottacchiari e i suoi figli avvistati in una zona di montagna in Friuli: cosa sappiamoContinuano le ricerche della 48enne Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli di 14 e 16 anni.

Temi più discussi: Famiglia scomparsa in Friuli, nessuna traccia di Sonia Bottacchiari e dei figli: cosa sappiamo; Famiglia scomparsa in Friuli, c'è una lettera della madre; Famiglia scomparsa, il padre: Chi li ha aiutati a scappare mi contatti; Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli adolescenti durante una vacanza in Friuli: trovata l’auto, telefoni spenti da settimane.

Famiglia scomparsa in Friuli, diffuse le foto dei cani dispersi con Sonia Bottacchiari e i figli x.com

Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli in Friuli, indagini su movimenti bancari: ricerche anche all’esteroContinuano le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli di 14 e 16 anni, partiti da Piacenza e scomparsi poi in Friuli più di 3 settimane fa insieme ... fanpage.it

Rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli, stanno beneErano in un alloggio adeguato e sono in buone condizioni di salute, lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella ... rainews.it