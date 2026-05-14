Sonia Botticchiari sparisce con i figli da Piacenza la Procura per i minorenni inizia gli accertamenti

Una donna e i suoi due figli sono scomparsi dalla provincia di Piacenza, portando la Procura minorile di Bologna ad avviare accertamenti sul caso. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i movimenti e le circostanze della sparizione, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle indagini. La donna non è stata ancora trovata e non sono state rese note le cause o le modalità della scomparsa. La vicenda è al centro dell’attenzione degli investigatori.

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