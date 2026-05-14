Sonia Botticchiari sparisce con i figli da Piacenza la Procura per i minorenni inizia gli accertamenti
Una donna e i suoi due figli sono scomparsi dalla provincia di Piacenza, portando la Procura minorile di Bologna ad avviare accertamenti sul caso. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i movimenti e le circostanze della sparizione, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle indagini. La donna non è stata ancora trovata e non sono state rese note le cause o le modalità della scomparsa. La vicenda è al centro dell’attenzione degli investigatori.
La Procura minorile di Bologna avvia verifiche sul caso della donna scomparsa coi due figli dal Piacentino. Al centro delle indagini c'è anche lo stato familiare dei due adolescenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sonia Botticchiari e i suoi due figli adolescenti sono scomparsi il 20 aprile e da quel momento di loro si è persa ogni traccia. Avrebbero dovuto fare una breve vacanza ma trascorsa una settimana di loro e dei 4 cani che li accompagnavano non si hanno notizi facebook