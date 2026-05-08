Sonia Botticchiari e figli scomparsi da Piacenza il messaggio della 16enne all'amica | Come è andata la verifica?

Sonia Botticchiari e i suoi due figli sono scomparsi dalla città di Piacenza. L'auto su cui viaggiavano è stata trovata a Tarcento, ma al momento non sono state trovate tracce delle persone. Le forze dell'ordine stanno conducendo ricerche nella zona per cercare di rintracciarli. Nel frattempo, è stato reso pubblico un messaggio di una 16enne indirizzato a un'amica, in cui chiede informazioni sulla verifica scolastica.

Sonia Botticchiari e i due figli sono scomparsi da Piacenza. L'auto su cui viaggiavano è stata ritrovata a Tarcento ma di loro nessuna traccia nonostante le ricerche nella zona.🔗 Leggi su Fanpage.it

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