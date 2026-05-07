Partono per una vacanza poi spariscono nel nulla | Sonia Bottacchiari non si trova da 15 giorni era con i 2 figli minorenni e 4 cani

Da oltre quindici giorni non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, una donna di 49 anni residente a Salsomaggiore Terme, che aveva prenotato una vacanza con i suoi due figli minorenni e i loro quattro cani. La famiglia era partita senza lasciare indicazioni sul luogo di destinazione o sui piani successivi. Le autorità stanno cercando di rintracciare la donna e i suoi figli, mentre i cani sono stati ritrovati nelle vicinanze della loro casa.

Da oltre quindici giorni non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, una donna di 49 anni di Salsomaggiore Terme, due suoi due figli, di 14 e di 16 anni, e dei loro quattro cani. Dalla giornata del 20 aprile i tre sembrano spariti nel nulla, insieme ai loro animali. La famiglia era partita da.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Partono per una vacanza, poi spariscono nel nulla: Sonia Bottacchiari scomparsa da 15 giorni con i figli e i 4 caniDa oltre quindici giorni non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, una donna di 49 anni di Salsomaggiore Terme, due suoi due figli, di 14 e di... Spariti nel nulla con quattro cani dopo una vacanza: ansia per Sonia Bottacchiari e i suoi due figliL’ultima telefonata da Tarcento, poi il silenzio assoluto: ritrovata l’auto della donna Sono giorni di angoscia e interrogativi quelli vissuti dalla...