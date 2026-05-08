Una donna e i suoi due figli sono scomparsi da Castell'Arquato. Il padre ha lanciato un appello pubblico chiedendo informazioni sulla loro ubicazione. La scomparsa risale a qualche giorno fa, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Finora non sono stati trovati indizi utili, e la famiglia spera in rintracciamenti o segnalazioni da parte di chi potrebbe aver visto i soggetti coinvolti.

Sonia Bottacchiari, insieme ai suoi due figli e ai suoi quattro cani, è scomparsa da Castell’Arquato, provincia di Piacenza, lo scorso 20 aprile e da allora non ha più dato notizie di sé. Suo padre Riccardo e il suo ex marito Yuri Groppi non si danno pace. Nelle scorse ore il genitore ha lanciato un appello alla figlia, invitandola a tornare a casa al più presto e assicurandole che potrà contare sul calore e la vicinanza della famiglia. Sonia Bottacchiari scomparsa a Castell'Arquato: l'appello del padre Il ritrovamento dell'auto in provincia di Udine Il racconto delle compagne di classe della figlia sedicenne: "Telefono sempre spento" Sonia Bottacchiari scomparsa a Castell’Arquato: l’appello del padre La donna ha lasciato il paese piacentino con la figlia sedicenne, il figlio quattordicenne e quattro cani.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli da Castell'Arquato, l'appello del nonno e l'ultimo messaggio

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