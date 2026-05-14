Sonia Bottacchiari insieme ai figli lo scorso 20 aprile e ritrovata dalla Procura di Piacenza rischia ora alcune accuse penali. Anche se le autorità hanno fatto sapere che i due figli minori sono consenzienti al trasferimento, la 49enne è separata da 12 anni dall’ex marito, con cui ha custodia congiunta dei ragazzi. La fuga potrebbe aver violato i diritti dell’uomo a vedere i propri figli. La storia di Sonia Bottacchiari, scomparsa da Piacenza Cos'è la sottrazione consensuale di minori, di cui la donna potrebbe essere accusata Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice La storia di Sonia Bottacchiari,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sonia Bottacchiari fuggita coi figli, cos'è la "sottrazione consensuale di minori" su cui indaga la Procura

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Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, indagine su sottrazione di minore. Un escursionista: “Visti insieme ai cani”Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i due figli di 14 e 16 anni, risultano scomparsi da più di 3 settimane in Friuli Venezia Giulia.

Temi più discussi: FIGLI SCOMPARSA Scomparsa con i figli, si era licenziata da lavoro. Il nonno: Fatevi sentire; Mamma e figli scomparsi: il papà e il nonno al campo base, ricerche in montagna; Madre e due figli adolescenti scomparsi mentre erano in vacanza in Friuli: Lei si è licenziata prima di partire.

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