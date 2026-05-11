Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli indagine su sottrazione di minore Un escursionista | Visti insieme ai cani

Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i suoi due figli di 14 e 16 anni, sono scomparsi da oltre tre settimane in Friuli Venezia Giulia. Un escursionista ha riferito di averli visti insieme, accompagnati da cani, in una zona montuosa della regione. Le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine per chiarire le circostanze della sparizione e verificare eventuali elementi utili alle ricerche. La famiglia è conosciuta nel territorio, ma non sono stati ancora trovati indizi certi sulla loro ubicazione.

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