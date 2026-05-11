Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli indagine su sottrazione di minore Un escursionista | Visti insieme ai cani
Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i suoi due figli di 14 e 16 anni, sono scomparsi da oltre tre settimane in Friuli Venezia Giulia. Un escursionista ha riferito di averli visti insieme, accompagnati da cani, in una zona montuosa della regione. Le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine per chiarire le circostanze della sparizione e verificare eventuali elementi utili alle ricerche. La famiglia è conosciuta nel territorio, ma non sono stati ancora trovati indizi certi sulla loro ubicazione.
Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i due figli di 14 e 16 anni, risultano scomparsi da più di 3 settimane in Friuli Venezia Giulia. La loro auto è stata ritrovata a Tracento, in un parcheggio. La Procura già indaga per sottrazione di minore ma valuta un cambio in sequestro di persona per ampliare gli accertamenti. Un escursionista ha riferito di aver visto i 3 in Friuli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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