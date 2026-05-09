Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli la Procura ora indaga per sequestro di persona | un escursionista li avrebbe visti tra i boschi del Friuli

La Procura di Piacenza ha aperto un’indagine per sequestro di persona riguardo alla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli, avvenuta più di 18 giorni fa. Un escursionista ha riferito di averli visti tra i boschi del Friuli, portando gli inquirenti a riconsiderare le ipotesi iniziali. La vicenda resta senza spiegazioni certe e al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali.

La Procura di Piacenza ha deciso di cambiare marcia sul caso di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli di 14 e 16 anni, di cui non si hanno notizie da oltre 18 giorni, virando verso l’ipotesi di reato di sequestro di persona. La modifica del capo di imputazione, che inizialmente era limitato alla sottrazione di minori, non è una semplice formalità ma una mossa strategica per sbloccare le indagini. Questo passaggio permetterebbe infatti ai carabinieri di avere « notevoli e più ampi margini di manovra » rispetto alla semplice localizzazione delle celle telefoniche, consentendo di scavare a fondo nei dispositivi digitali della donna fino a due anni a ritroso per ricostruire contatti, ricerche e possibili complicità che potrebbero aver favorito la fuga.🔗 Leggi su Open.online

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