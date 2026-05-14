Sonia Bottacchiari e i suoi due figli sono stati localizzati all’estero e stanno bene. La donna ha confermato agli investigatori che si trovano in un luogo segreto e ha affermato di voler mantenere la privacy, minacciando di spostarsi se si venisse a sapere la loro posizione. La fuga all’estero è stata collegata ai rapporti con l’ex marito, secondo quanto riferito dalla stessa Bottacchiari.

La donna ha ribadito agli investigatori che non vuole che il luogo in cui si trovano venga reso noto: «Se vengo a sapere che si sa dove mi trovo ce ne andiamo da un’altra parte» Sonia Bottacchiari e i suoi due figli sono stati ritrovati, stanno bene e si trovano all’estero. Lo hanno confermat.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sonia Bottacchiari e i figli ritrovati: "Fuga all'estero legata ai rapporti con l'ex marito, situazione fortemente problematica"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sonia Bottacchiari e i figli ritrovati: stanno bene. La donna: «Segreto su dove ci nascondevamo o spariremo di nuovo»

Leggi anche: Sonia Bottacchiari e i figli ritrovati: stanno bene. La donna: «Segreto su dove ci nascondiamo o spariremo di nuovo»

Temi più discussi: Rintracciati Sonia Bottacchiari e i figli, la Procura: Stanno bene. Forse sono all'estero; Famiglia scomparsa in Friuli, rintracciata Sonia Bottacchiari e i suoi due figli. Sono in buone condizioni; Famiglia scomparsa in Friuli, nessuna traccia di Sonia Bottacchiari e dei figli: cosa sappiamo; Sonia Bottacchiari e i suoi figli avvistati in una zona di montagna in Friuli: cosa sappiamo.

Sonia Bottacchiari è stata rintracciata all’estero con i due figli dopo quasi tre settimane di silenzio. La donna teme che venga scoperto il luogo in cui si trova e avrebbe detto agli investigatori di voler restare irreperibile. #SoniaBottacchiari ift.tt/VDELtrb x.com

Sonia Bottacchiari è stata trovata insieme ai suoi figli: stanno beneRintracciata Sonia Bottacchiari con i figli di 14 e 16 anni. Stanno tutti bene. Le indagini però sono ancora in corso per chiarire la vicenda e tutelare i minori coinvolti. Secondo quanto dichiarato ... fanpage.it

Rintracciata all’estero Sonia Bottacchiari con i due figli: Non vogliono far sapere dove sonoRintracciati Sonia Bottacchiari e i due figli, spariti da Piacenza dal 20 aprile. La donna e i due ragazzi si trovano all'estero, in buone condizioni di ... sanmarinortv.sm