Sonia Bottacchiari e i suoi figli sono stati rintracciati e risultano in buona salute. La donna aveva fatto perdere le proprie tracce in Friuli a partire dal 20 aprile insieme ai due adolescenti. In un’intervista, Bottacchiari ha dichiarato di mantenere un riserbo sulla località in cui si trovano, minacciando di sparire di nuovo se si svelasse il loro nascondiglio.

Sonia Bottacchiari e figli sono stati ritrovati e stanno tutti bene. Dallo scorso 20 aprile si erano perse le tracce in Friuli della 49enne e dei due adolescenti. Oggi, 13 maggio, il lieto fine. «È stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita», riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. La donna minaccia: se rivelerete dove mi trovavo sparirò di nuovo «Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sonia Bottacchiari e i figli ritrovati: stanno bene. La donna: «Segreto su dove ci nascondiamo o spariremo di nuovo»

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Rintracciata Sonia Bottacchiari con i suoi due figli x.com

Scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei figli. Ex marito? - reddit.com reddit

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