Sonia Bottacchiari e i figli sono stati ritrovati e stanno bene, secondo quanto comunicato. La donna aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 20 aprile in Friuli, insieme ai due adolescenti. Non sono state fornite dettagli sul luogo dove si trovavano o sui motivi della scomparsa. La donna ha dichiarato di voler mantenere segreto il luogo di nascondiglio, minacciando di sparire di nuovo.

Sonia Bottacchiari e figli sono stati ritrovati e stanno tutti bene. Dallo scorso 20 aprile si erano perse le tracce in Friuli della 49enne e dei due adolescenti. Oggi, 13 maggio, il lieto fine. «È stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita», riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. La donna minaccia: se rivelerete dove mi trovavo sparirò di nuovo «Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sonia Bottacchiari e i figli ritrovati: stanno bene. La donna: «Segreto su dove ci nascondevamo o spariremo di nuovo»

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