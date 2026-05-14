Sondrio | nasce la rassegna Scarpatetti - storia arte cultura
A Sondrio è stata inaugurata la rassegna intitolata “Scarpatetti - Arte, Storia, Cultura”. L’evento prevede incontri serali rivolti alla comunità, che si svolgono in alcuni dei luoghi più rappresentativi del quartiere di Scarpatetti. La manifestazione mira a promuovere il patrimonio culturale e storico della Valtellina, coinvolgendo il pubblico in attività di approfondimento e scoperta delle radici locali.
Nasce la rassegna “Scarpatetti - Arte, Storia, Cultura”: l’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio culturale, storico e identitario della Valtellina attraverso una serie di incontri serali aperti alla cittadinanza, ospitati in alcuni luoghi simbolici del quartiere di Scarpatetti e della.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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