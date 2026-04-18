L' ospedale diventa anche luogo di arte e cultura | nasce il primo corridoio esperienziale d' Italia

Questa mattina, presso l’Ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì, è stato inaugurato il primo corridoio esperienziale dedicato all’arte e alla cultura all’interno di un ospedale pubblico italiano. Si tratta di una novità che trasforma uno spazio tradizionalmente dedicato alla cura in un luogo che integra elementi artistici. L’apertura rappresenta un primo esempio di come l’arte possa essere inserita nel contesto sanitario.

È stato naugurato questa mattina, sabato, presso l’Ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì, il primo corridoio esperienziale dell’arte sanitaria pubblica in Italia. Situato al piano terra del Padiglione Allende, questo spazio innovativo mira a trasformare la percezione dell'ospedale da luogo di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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