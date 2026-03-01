Nasce Fondazione Esedra Sostegno a cultura e arte

È nata la Fondazione Esedra, un nuovo ente dedicato al sostegno della cultura e dell’arte nella città. La famiglia Casali, che ha fondato il Gruppo Esedra Leading Education nel 1977, è responsabile di questa iniziativa. La fondazione si propone di promuovere progetti culturali e artistici, contribuendo al panorama locale con attività mirate. La sua nascita segna un passo importante nel settore culturale della zona.

La città si arricchisce di un nuovo ente filantropico. Il merito di questa iniziativa va alla famiglia Casali, fondatrice del Gruppo Esedra Leading Education, importante realtà presente a Lucca dal 1977. Tra i fondatori dell'ente compaiono i nomi di Aldo Casali, Alessandra Raggio Casali, Chiara Casali, Andrea Casali, Carlo Lazzarini, Giulio Petroni e Alberto Grassi; mentre nell'organo di indirizzo del neonato ente siedono: Francesco Bovenzi, Marco Cattani, Mauro Celli, Cristina Galeotti e don Lucio Malanca. Il ruolo di Segretario Generale è affidato a Elena Borghi. La Fondazione nasce con l'obiettivo di promuovere, sostenere e valorizzare il patrimonio culturale quale fattore di sviluppo civile, sociale ed economico del territorio lucchese.