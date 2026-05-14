Sondaggio-Porta a Porta | un clamoroso scatto in avanti le cifre partito per partito

Da liberoquotidiano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri e trasmesso a Porta a Porta evidenzia come il centrodestra continui a guidare le preferenze degli elettori, anche se con una diminuzione di alcune percentuali rispetto a precedenti rilevazioni. Lo studio, denominato Only Numbers, mostra un andamento positivo per il partito di maggioranza, mentre altri partiti registrano variazioni nelle loro quote di consenso. I risultati vengono presentati come un sostegno al mantenimento della posizione predominante del centrodestra nel panorama politico attuale.

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Secondo il sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri, realizzato per Porta a Porta, il centrodestra mantiene la leadership nelle intenzioni di voto degli italiani, pur registrando un lieve calo.Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito al 28,5% (-0,3% rispetto al 22 aprile). Il Pd segue a 22,8% (+0,3%). Il Movimento 5 Stelle è fermo all’11,9% (-0,3%), mentre Forza Italia ottiene l’8,4% (-0,2%) e la Lega l’8% (-0,3%).Completano il quadro: Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3% (-0,2%), Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 3,7% (+0,1%), Azione al 3%, Italia Viva al 2,6% (+0,1%), +Europa all’1,5% (-0,2%) e Noi Moderati all’1% (+0,2%). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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