I recenti sondaggi politici mostrano come il quadro del panorama italiano rimanga sostanzialmente invariato, con i principali attori che consolidano la propria posizione e qualche segnale di crescita. Il sistema si mantiene stabile, anche se alcune forze aumentano il loro consenso. La situazione politica continua a evolversi senza grandi scossoni, mantenendo un equilibrio che da tempo caratterizza l’area politica nazionale.

Il quadro politico italiano si muove, ma senza stravolgimenti: gli ultimi sondaggi politici fotografano un sistema ancora dominato da equilibri consolidati, con alcune dinamiche di crescita che rafforzano i principali protagonisti. A trainare è ancora il centrodestra, mentre nel campo progressista si registrano segnali di consolidamento. I numeri, però, raccontano anche una competizione ancora aperta, soprattutto sul fronte della leadership e delle possibili alleanze. Secondo il sondaggio realizzato da Only Numbers per Porta a Porta, aggiornato al 23 aprile 2026, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28,8%, in crescita dell’1,5% rispetto alla precedente rilevazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un partito in volo”. Sondaggio Porta a Porta, chi festeggia e chi invece si dispera di brutto

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