Un nuovo sondaggio rivela che Fratelli d’Italia si conferma al primo posto tra i partiti preferiti dagli elettori, mantenendo un distacco considerevole rispetto al Partito Democratico. I dati mostrano differenze significative nelle intenzioni di voto, con il partito guidato da una leadership stabile. La rilevazione è stata condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana, offrendo uno spaccato aggiornato sulla situazione politica attuale.

Fratelli d'Italia continua a comandare la classifica dei partiti potenzialmente più votati dagli elettori italiani. Questo è quanto mette in rilievo l'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta, il programma di approfondimento politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa. Come detto, il partito guidato da Giorgia Meloni resta in testa in termini di gradimento, dato che è stabile al 29%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia sempre stabile all'8,5% e la Lega di Matteo Salvini che perde lo 0,5% e scende così al 7,5%. Spostandoci nel campo largo o presunto tale, la prima forza resta il Partito democratico.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Porta a Porta, Fdi-Pd? Distanza siderale: le cifre

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